Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 1.847.743.100 Garanti Bankası 1.495.823.939 Türk Hava Yolları 1.311.067.829 SASA Polyester 1.039.385.676 Karsan Otomotiv 974.981.600 Koç Holding 936.594.047 Kardemir (D) 800.406.078 Otokar 749.621.205 Koza Altın 693.579.209 Ereğli Demir Çelik 655.579.688 Emlak Konut GMYO 590.450.303 Tofaş Oto Fabrikası 582.013.816 Ford Otosan 549.765.722 Petkim 535.379.346 Yapı ve Kredi Bankası 515.641.650 Akbank 472.233.640 Tüpraş 448.722.358 Turkcell 442.616.956 Türk Traktör 340.067.229 Odaş Elektrik 338.067.945 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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