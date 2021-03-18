Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.576.240.045
|Ford Otosan
|2.573.669.491
|Odaş Elektrik
|1.491.470.368
|Türk Hava Yolları
|1.337.789.701
|Kardemir (D)
|1.070.445.923
|Şişe Cam
|945.149.035
|Akbank
|830.106.572
|Yapı ve Kredi Bankası
|827.091.018
|Petkim
|817.427.448
|Vakıflar Bankası
|681.706.760
|Emlak Konut GMYO
|678.918.212
|Koza Altın
|620.268.191
|İş Bankası (C)
|584.286.405
|Sasa Polyester
|544.839.108
|Otokar
|538.495.326
|Şok Marketler Ticaret
|520.397.497
|Ereğli Demir Çelik
|509.801.875
|Koç Holding
|482.322.086
|Halkbank
|433.530.084
|Turkcell
|432.647.224
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi