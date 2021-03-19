Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ford Otosan
|2.558.117.763
|Petkim
|1.707.610.563
|Türk Hava Yolları
|1.531.787.835
|Garanti Bankası
|1.235.533.828
|Vestel
|1.160.606.949
|Şişe Cam
|1.123.384.736
|Kardemir (D)
|930.274.801
|Koza Altın
|728.068.117
|Odaş Elektrik
|670.339.046
|Ereğli Demir Çelik
|629.468.854
|Emlak Konut GMYO
|573.716.507
|Turkcell
|528.623.327
|Bim Mağazalar
|484.498.062
|Akbank
|466.138.753
|Vakıflar Bankası
|454.245.349
|Otokar
|436.592.764
|Yapı ve Kredi Bankası
|412.060.200
|Sasa Polyester
|407.233.952
|Tüpraş
|358.378.091
|ASELSAN
|354.876.084
Kaynak: AA
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