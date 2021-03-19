Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ford Otosan 2.558.117.763 Petkim 1.707.610.563 Türk Hava Yolları 1.531.787.835 Garanti Bankası 1.235.533.828 Vestel 1.160.606.949 Şişe Cam 1.123.384.736 Kardemir (D) 930.274.801 Koza Altın 728.068.117 Odaş Elektrik 670.339.046 Ereğli Demir Çelik 629.468.854 Emlak Konut GMYO 573.716.507 Turkcell 528.623.327 Bim Mağazalar 484.498.062 Akbank 466.138.753 Vakıflar Bankası 454.245.349 Otokar 436.592.764 Yapı ve Kredi Bankası 412.060.200 Sasa Polyester 407.233.952 Tüpraş 358.378.091 ASELSAN 354.876.084 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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