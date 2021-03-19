Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

19.03.2021 18:51
Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiFord Otosan2.558.117.763Petkim1.707.610.563Türk Hava Yolları1.531.787.835Garanti Bankası1.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Ford Otosan2.558.117.763
Petkim1.707.610.563
Türk Hava Yolları1.531.787.835
Garanti Bankası1.235.533.828
Vestel1.160.606.949
Şişe Cam1.123.384.736
Kardemir (D)930.274.801
Koza Altın728.068.117
Odaş Elektrik670.339.046
Ereğli Demir Çelik629.468.854
Emlak Konut GMYO573.716.507
Turkcell528.623.327
Bim Mağazalar484.498.062
Akbank466.138.753
Vakıflar Bankası454.245.349
Otokar436.592.764
Yapı ve Kredi Bankası412.060.200
Sasa Polyester407.233.952
Tüpraş358.378.091
ASELSAN354.876.084
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ford Otosan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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