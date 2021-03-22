Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.141.748.628
|Ford Otosan
|1.062.269.861
|Ereğli Demir Çelik
|1.022.666.550
|Şişe Cam
|791.438.882
|SASA Polyester
|785.280.954
|Türk Hava Yolları
|703.776.966
|Koza Altın
|621.384.951
|Bim Mağazalar
|561.884.751
|Turkcell
|549.332.317
|Petkim
|538.416.753
|ASELSAN
|490.965.637
|Tüpraş
|486.120.025
|Koç Holding
|427.351.347
|Emlak Konut GMYO
|416.523.329
|Vestel
|399.575.773
|İş Bankası (C)
|338.162.551
|Kardemir (D)
|316.220.079
|Akbank
|275.742.020
|Vakıflar Bankası
|271.847.890
|Doğan Holding
|269.368.996
Kaynak: AA
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