Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

22.03.2021 18:47
Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.141.748.628Ford Otosan1.062.269.861Ereğli Demir Çelik1.022.666.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.141.748.628
Ford Otosan1.062.269.861
Ereğli Demir Çelik1.022.666.550
Şişe Cam791.438.882
SASA Polyester785.280.954
Türk Hava Yolları703.776.966
Koza Altın621.384.951
Bim Mağazalar561.884.751
Turkcell549.332.317
Petkim538.416.753
ASELSAN490.965.637
Tüpraş486.120.025
Koç Holding427.351.347
Emlak Konut GMYO416.523.329
Vestel399.575.773
İş Bankası (C)338.162.551
Kardemir (D)316.220.079
Akbank275.742.020
Vakıflar Bankası271.847.890
Doğan Holding269.368.996
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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