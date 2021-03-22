Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.141.748.628 Ford Otosan 1.062.269.861 Ereğli Demir Çelik 1.022.666.550 Şişe Cam 791.438.882 SASA Polyester 785.280.954 Türk Hava Yolları 703.776.966 Koza Altın 621.384.951 Bim Mağazalar 561.884.751 Turkcell 549.332.317 Petkim 538.416.753 ASELSAN 490.965.637 Tüpraş 486.120.025 Koç Holding 427.351.347 Emlak Konut GMYO 416.523.329 Vestel 399.575.773 İş Bankası (C) 338.162.551 Kardemir (D) 316.220.079 Akbank 275.742.020 Vakıflar Bankası 271.847.890 Doğan Holding 269.368.996 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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