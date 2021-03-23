Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|10.020.756.395
|Ford Otosan
|2.599.018.186
|Akbank
|2.001.754.565
|Ereğli Demir Çelik
|1.957.051.187
|Koza Altın
|1.320.071.371
|Şişe Cam
|1.131.372.830
|Türk Hava Yolları
|1.078.745.721
|Petkim
|1.074.097.463
|Kardemir (D)
|1.022.519.310
|Yapı ve Kredi Bankası
|806.656.591
|Sasa Polyester
|742.085.672
|Turkcell
|715.708.155
|Sabancı Holding
|655.739.349
|Koç Holding
|642.789.034
|ASELSAN
|616.852.422
|Tüpraş
|593.964.744
|Emlak Konut GMYO
|570.111.397
|Odaş Elektrik
|562.664.101
|Bim Mağazalar
|538.483.571
|Otokar
|519.781.453
Kaynak: AA
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