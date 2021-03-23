Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 10.020.756.395 Ford Otosan 2.599.018.186 Akbank 2.001.754.565 Ereğli Demir Çelik 1.957.051.187 Koza Altın 1.320.071.371 Şişe Cam 1.131.372.830 Türk Hava Yolları 1.078.745.721 Petkim 1.074.097.463 Kardemir (D) 1.022.519.310 Yapı ve Kredi Bankası 806.656.591 Sasa Polyester 742.085.672 Turkcell 715.708.155 Sabancı Holding 655.739.349 Koç Holding 642.789.034 ASELSAN 616.852.422 Tüpraş 593.964.744 Emlak Konut GMYO 570.111.397 Odaş Elektrik 562.664.101 Bim Mağazalar 538.483.571 Otokar 519.781.453 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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