Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|7.195.729.580
|SASA Polyester
|2.034.869.886
|Petkim
|1.038.902.353
|Ford Otosan
|966.512.905
|Şişe Cam
|943.995.297
|Akbank
|903.342.258
|Türk Hava Yolları
|834.723.000
|Kardemir (D)
|826.905.984
|Koza Altın
|806.672.256
|Ereğli Demir Çelik
|757.036.144
|Yapı ve Kredi Bankası
|598.046.708
|Vestel
|556.996.845
|ASELSAN
|471.653.363
|Gübre Fabrikaları
|449.523.334
|Tüpraş
|443.946.223
|Koç Holding
|420.550.834
|Emlak Konut GMYO
|401.232.063
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|380.887.131
|Vakıflar Bankası
|377.877.276
|Odaş Elektrik
|376.108.986
Kaynak: AA
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