Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 7.195.729.580 SASA Polyester 2.034.869.886 Petkim 1.038.902.353 Ford Otosan 966.512.905 Şişe Cam 943.995.297 Akbank 903.342.258 Türk Hava Yolları 834.723.000 Kardemir (D) 826.905.984 Koza Altın 806.672.256 Ereğli Demir Çelik 757.036.144 Yapı ve Kredi Bankası 598.046.708 Vestel 556.996.845 ASELSAN 471.653.363 Gübre Fabrikaları 449.523.334 Tüpraş 443.946.223 Koç Holding 420.550.834 Emlak Konut GMYO 401.232.063 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 380.887.131 Vakıflar Bankası 377.877.276 Odaş Elektrik 376.108.986 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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