Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

24.03.2021 18:57
Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası7.195.729.580SASA Polyester2.034.869.886Petkim1.038.902.353Ford Otosan966.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası7.195.729.580
SASA Polyester2.034.869.886
Petkim1.038.902.353
Ford Otosan966.512.905
Şişe Cam943.995.297
Akbank903.342.258
Türk Hava Yolları834.723.000
Kardemir (D)826.905.984
Koza Altın806.672.256
Ereğli Demir Çelik757.036.144
Yapı ve Kredi Bankası598.046.708
Vestel556.996.845
ASELSAN471.653.363
Gübre Fabrikaları449.523.334
Tüpraş443.946.223
Koç Holding420.550.834
Emlak Konut GMYO401.232.063
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası380.887.131
Vakıflar Bankası377.877.276
Odaş Elektrik376.108.986
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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