Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.543.406.613
|Sasa Polyester
|1.868.589.992
|Koza Altın
|1.292.839.921
|Türk Hava Yolları
|1.006.407.995
|Petkim
|963.076.439
|Tüpraş
|818.733.227
|Kardemir (D)
|792.147.774
|Vestel
|758.404.001
|Ford Otosan
|732.913.130
|Ereğli Demir Çelik
|612.330.324
|Şişe Cam
|560.658.977
|Akbank
|540.314.522
|Doğan Holding
|538.607.654
|Odaş Elektrik
|498.526.789
|Bim Mağazalar
|472.281.890
|Koza Madencilik
|470.890.948
|Gözde Girişim
|463.356.128
|Yapı ve Kredi Bankası
|418.203.774
|ASELSAN
|404.243.933
|Sabancı Holding
|395.361.032
Kaynak: AA
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