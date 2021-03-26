Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.181.568.355
|Vestel
|1.128.559.776
|Şişe Cam
|983.995.604
|SASA Polyester
|834.569.754
|Kardemir (D)
|819.115.456
|Ford Otosan
|739.257.583
|Türk Hava Yolları
|694.800.248
|Koza Altın
|683.040.010
|Petkim
|657.800.702
|Ereğli Demir Çelik
|653.506.562
|Hektaş
|639.071.595
|Akbank
|548.276.404
|Bim Mağazalar
|466.164.041
|Doğan Holding
|455.430.724
|Koç Holding
|417.423.609
|Tüpraş
|402.757.662
|Yapı ve Kredi Bankası
|400.231.397
|Turkcell
|354.579.474
|Karsan Otomotiv
|341.339.161
|Emlak Konut GMYO
|311.062.963
Kaynak: AA
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