Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.927.633.961 Kardemir (D) 1.618.952.797 Emlak Konut GMYO 1.140.405.917 Petkim 963.376.688 Ereğli Demir Çelik 672.825.293 Koza Altın 629.743.864 Sasa Polyester 568.351.252 Ford Otosan 544.589.459 Şişe Cam 522.810.241 Vestel 502.896.964 Türk Hava Yolları 488.746.012 Doğan Holding 403.160.620 Tüpraş 353.321.011 Koç Holding 321.021.330 ASELSAN 262.940.567 Yapı ve Kredi Bankası 254.388.997 Akbank 253.886.985 Gübre Fabrikaları 230.244.608 Bim Mağazalar 227.274.570 Enka İnşaat 195.723.516 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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