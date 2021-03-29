Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.927.633.961
|Kardemir (D)
|1.618.952.797
|Emlak Konut GMYO
|1.140.405.917
|Petkim
|963.376.688
|Ereğli Demir Çelik
|672.825.293
|Koza Altın
|629.743.864
|Sasa Polyester
|568.351.252
|Ford Otosan
|544.589.459
|Şişe Cam
|522.810.241
|Vestel
|502.896.964
|Türk Hava Yolları
|488.746.012
|Doğan Holding
|403.160.620
|Tüpraş
|353.321.011
|Koç Holding
|321.021.330
|ASELSAN
|262.940.567
|Yapı ve Kredi Bankası
|254.388.997
|Akbank
|253.886.985
|Gübre Fabrikaları
|230.244.608
|Bim Mağazalar
|227.274.570
|Enka İnşaat
|195.723.516
Kaynak: AA
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