Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.879.585.729
|Ford Otosan
|1.792.222.704
|Kardemir (D)
|1.042.717.736
|Türk Hava Yolları
|905.929.283
|Emlak Konut GMYO
|884.519.947
|Şişe Cam
|812.523.251
|Ereğli Demir Çelik
|676.142.910
|Sasa Polyester
|661.620.628
|Petkim
|661.600.137
|Vestel
|645.420.889
|Otokar
|615.454.018
|Koza Altın
|612.313.026
|Şekerbank
|576.266.190
|Tüpraş
|527.489.187
|Koç Holding
|407.974.213
|Yapı ve Kredi Bankası
|371.690.323
|Enka İnşaat
|359.978.344
|Turkcell
|352.782.153
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|329.019.647
|Akbank
|327.993.205
Kaynak: AA
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