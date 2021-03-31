Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

31.03.2021 19:09
Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası3.037.819.399Sasa Polyester1.553.137.434Petkim1.215.806.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası3.037.819.399
Sasa Polyester1.553.137.434
Petkim1.215.806.739
Kardemir (D)1.174.174.919
Gübre Fabrik.1.102.496.456
Türk Hava Yolları851.664.050
Koza Altın813.551.192
Şişe Cam758.787.763
Ereğli Demir Çelik745.808.719
Akbank588.317.246
Otokar564.560.871
Odaş Elektrik561.523.023
Turkcell529.588.351
Emlak Konut GMYO460.905.843
Vestel431.497.447
İndeks Bilgisayar397.786.451
Bim Mağazalar393.905.820
Vakıflar Bankası379.655.441
Yapı ve Kredi Bank.371.354.767
Tüpraş362.167.935

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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