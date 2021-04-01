Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.348.676.897 Koza Altın 1.118.027.537 Ford Otosan 1.094.857.260 SASA Polyester 1.067.677.126 Petkim 926.614.786 Kardemir (D) 758.693.198 Şişe Cam 614.373.539 Akbank 576.777.858 Odaş Elektrik 572.047.757 Türk Hava Yolları 529.476.700 Fenerbahçe Futbol 488.976.704 Vestel 424.127.910 Ereğli Demir Çelik 383.978.623 Emlak Konut GMYO 372.310.170 Tüpraş 364.624.351 Şekerbank 362.375.544 İş Bankası (C) 303.124.626 ASELSAN 300.202.686 Yapı ve Kredi Bankası 298.711.599 Vakıflar Bankası 254.582.434 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Dünyayı gelecekte neler bekliyor? İşte ölümcül hastalıkların bile tarih olacağı muhtemel dönüşümler

Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi

DSÖ'nün brifingine katılan Bakan Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum

Özgür Demirtaş'ı keşfeden Duygu Özaslan, alay konusu oldu

Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşını ifadesi ortaya çıktı

Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma

Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı

"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu