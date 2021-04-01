Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.348.676.897
|Koza Altın
|1.118.027.537
|Ford Otosan
|1.094.857.260
|SASA Polyester
|1.067.677.126
|Petkim
|926.614.786
|Kardemir (D)
|758.693.198
|Şişe Cam
|614.373.539
|Akbank
|576.777.858
|Odaş Elektrik
|572.047.757
|Türk Hava Yolları
|529.476.700
|Fenerbahçe Futbol
|488.976.704
|Vestel
|424.127.910
|Ereğli Demir Çelik
|383.978.623
|Emlak Konut GMYO
|372.310.170
|Tüpraş
|364.624.351
|Şekerbank
|362.375.544
|İş Bankası (C)
|303.124.626
|ASELSAN
|300.202.686
|Yapı ve Kredi Bankası
|298.711.599
|Vakıflar Bankası
|254.582.434
Kaynak: AA
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