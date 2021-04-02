Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.327.857.369
|Koza Altın
|1.288.131.261
|Sasa Polyester
|767.099.652
|Ford Otosan
|568.744.959
|Şişe Cam
|516.917.008
|Fenerbahçe Futbol
|483.758.784
|Migros Ticaret
|465.778.258
|Emlak Konut GMYO
|403.446.695
|Gözde Girişim
|373.630.187
|Karsan Otomotiv
|368.358.953
|Türk Hava Yolları
|363.203.568
|Koza Madencilik
|325.977.368
|Alkim Kimya
|296.061.408
|Akbank
|284.412.284
|Ereğli Demir Çelik
|264.207.819
|Kardemir (D)
|254.974.972
|Vestel
|245.783.476
|İpek Doğal Enerji
|241.090.144
|Jantsa Jant Sanayi
|239.597.700
|Petkim
|233.099.169
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi