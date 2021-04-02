Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.327.857.369 Koza Altın 1.288.131.261 Sasa Polyester 767.099.652 Ford Otosan 568.744.959 Şişe Cam 516.917.008 Fenerbahçe Futbol 483.758.784 Migros Ticaret 465.778.258 Emlak Konut GMYO 403.446.695 Gözde Girişim 373.630.187 Karsan Otomotiv 368.358.953 Türk Hava Yolları 363.203.568 Koza Madencilik 325.977.368 Alkim Kimya 296.061.408 Akbank 284.412.284 Ereğli Demir Çelik 264.207.819 Kardemir (D) 254.974.972 Vestel 245.783.476 İpek Doğal Enerji 241.090.144 Jantsa Jant Sanayi 239.597.700 Petkim 233.099.169 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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