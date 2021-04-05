Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|1.571.204.400
|Koza Altın
|931.563.870
|Garanti Bankası
|867.894.139
|Gübre Fabrikaları
|774.590.736
|SASA Polyester
|603.021.828
|Odaş Elektrik
|500.292.302
|Şişe Cam
|496.183.087
|Türk Hava Yolları
|476.594.850
|Kardemir (D)
|453.797.261
|Petkim
|430.933.463
|ASELSAN
|426.422.373
|Ereğli Demir Çelik
|328.154.436
|Jantsa Jant Sanayi
|312.384.499
|İndeks Bilgisayar
|292.445.939
|Ford Otosan
|291.496.538
|Otokar
|250.800.953
|Vestel
|211.351.869
|Kervan Gıda
|205.019.119
|Koza Madencilik
|203.432.287
|Doğan Holding
|190.987.639
Kaynak: AA
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