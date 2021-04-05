Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 1.571.204.400 Koza Altın 931.563.870 Garanti Bankası 867.894.139 Gübre Fabrikaları 774.590.736 SASA Polyester 603.021.828 Odaş Elektrik 500.292.302 Şişe Cam 496.183.087 Türk Hava Yolları 476.594.850 Kardemir (D) 453.797.261 Petkim 430.933.463 ASELSAN 426.422.373 Ereğli Demir Çelik 328.154.436 Jantsa Jant Sanayi 312.384.499 İndeks Bilgisayar 292.445.939 Ford Otosan 291.496.538 Otokar 250.800.953 Vestel 211.351.869 Kervan Gıda 205.019.119 Koza Madencilik 203.432.287 Doğan Holding 190.987.639 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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