Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.151.600.743
|Fenerbahçe Futbol
|1.141.176.066
|Gübre Fabrikaları
|1.101.226.024
|Emlak Konut GMYO
|990.130.927
|Koza Altın
|871.198.983
|Turkcell
|767.764.163
|Türk Hava Yolları
|575.108.184
|Jantsa Jant Sanayi
|567.023.690
|Kardemir (D)
|536.221.075
|Ford Otosan
|499.123.518
|Petkim
|450.041.211
|Odaş Elektrik
|442.951.762
|Koza Madencilik
|439.137.078
|Ereğli Demir Çelik
|433.906.483
|Şişe Cam
|421.901.740
|Sasa Polyester
|370.324.801
|Akbank
|360.226.712
|Yapı ve Kredi Bankası
|315.062.384
|ASELSAN
|298.861.047
|Karsan Otomotiv
|295.180.655
Kaynak: AA
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