Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

07.04.2021 18:59
Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.154.805.067Emlak Konut GMYO1.125.961.034Jantsa Jant Sanayi950.828.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.154.805.067
Emlak Konut GMYO1.125.961.034
Jantsa Jant Sanayi950.828.894
Türk Hava Yolları881.633.567
Kardemir (D)814.701.589
Petkim694.972.559
Ereğli Demir Çelik574.183.964
Koza Altın521.719.945
Turkcell476.935.807
Yapı ve Kredi Bankası474.521.710
Fenerbahçe Futbol463.526.233
Odaş Elektrik407.541.149
Ford Otosan389.368.671
Gübre Fabrikaları372.729.740
Sasa Polyester341.849.470
Şişe Cam341.206.022
Akbank321.163.362
Pegasus293.838.139
Karsan Otomotiv278.911.361
Koç Holding264.901.328
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, silahla kendini vurup yaşamına son verdi Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, silahla kendini vurup yaşamına son verdi Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz İhmal sonucu ölen Simay'ın babasından talep var: Tunç Soyer'in benimle görüşmesini istiyorum İhmal sonucu ölen Simay'ın babasından talep var: Tunç Soyer'in benimle görüşmesini istiyorum Oğlunu öldüren baba suçunu itiraf etti, eşi kocasına vahşeti konduramadı Oğlunu öldüren baba suçunu itiraf etti, eşi kocasına vahşeti konduramadı Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Emniyet'ten Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız
Maske takmayanlara ağır sözler söyleyen Kerem Bürsin özür diledi Maske takmayanlara ağır sözler söyleyen Kerem Bürsin özür diledi         
19:05
Beşiktaş, Alanya karşısında önde, maçta 3 top direkten döndü! Canlı anlatım Beşiktaş, Alanya karşısında önde, maçta 3 top direkten döndü! Canlı anlatım         
18:07
ABD Hava Kuvvetleri'nin hipersonik füze fırlatma testi başarısız oldu ABD Hava Kuvvetleri'nin hipersonik füze fırlatma testi başarısız oldu         
17:52
AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi         
17:34
Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı         
17:14
Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti         
17:09
Alman basınından yerli otomobile övgü! Tesla, Volkswagen gibi rakiplere meydan okuyacak Alman basınından yerli otomobile övgü! Tesla, Volkswagen gibi rakiplere meydan okuyacak         
16:33
Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek         
15:39
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış         
14:17
İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı         
13:58
Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar         
13:45
Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı         
11:55
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç         
11:02
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 19:24:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei