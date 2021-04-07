Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.154.805.067
|Emlak Konut GMYO
|1.125.961.034
|Jantsa Jant Sanayi
|950.828.894
|Türk Hava Yolları
|881.633.567
|Kardemir (D)
|814.701.589
|Petkim
|694.972.559
|Ereğli Demir Çelik
|574.183.964
|Koza Altın
|521.719.945
|Turkcell
|476.935.807
|Yapı ve Kredi Bankası
|474.521.710
|Fenerbahçe Futbol
|463.526.233
|Odaş Elektrik
|407.541.149
|Ford Otosan
|389.368.671
|Gübre Fabrikaları
|372.729.740
|Sasa Polyester
|341.849.470
|Şişe Cam
|341.206.022
|Akbank
|321.163.362
|Pegasus
|293.838.139
|Karsan Otomotiv
|278.911.361
|Koç Holding
|264.901.328
Kaynak: AA
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