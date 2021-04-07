Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.154.805.067 Emlak Konut GMYO 1.125.961.034 Jantsa Jant Sanayi 950.828.894 Türk Hava Yolları 881.633.567 Kardemir (D) 814.701.589 Petkim 694.972.559 Ereğli Demir Çelik 574.183.964 Koza Altın 521.719.945 Turkcell 476.935.807 Yapı ve Kredi Bankası 474.521.710 Fenerbahçe Futbol 463.526.233 Odaş Elektrik 407.541.149 Ford Otosan 389.368.671 Gübre Fabrikaları 372.729.740 Sasa Polyester 341.849.470 Şişe Cam 341.206.022 Akbank 321.163.362 Pegasus 293.838.139 Karsan Otomotiv 278.911.361 Koç Holding 264.901.328 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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