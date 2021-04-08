Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 744.941.747 Kardemir (D) 657.363.556 Doğan Holding 636.281.917 Türk Hava Yolları 632.852.403 Şişe Cam 624.554.692 Fenerbahçe Futbol 599.256.738 Koza Altın 594.894.553 Ereğli Demir Çelik 580.756.639 Petkim 580.081.964 Gübre Fabrikaları 473.843.122 Vestel 426.344.995 Jantsa Jant Sanayi 331.698.436 Emlak Konut GMYO 329.282.278 Halkbank 318.696.757 Odaş Elektrik 313.498.531 Ford Otosan 292.976.837 Vakıflar Bankası 283.653.553 Turkcell 280.687.507 Sasa Polyester 269.869.726 Yapı ve Kredi Bankası 264.831.153 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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