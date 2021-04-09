Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|1.441.415.734
|Garanti Bankası
|1.081.356.079
|Kardemir (D)
|1.015.131.426
|Koza Altın
|759.691.823
|Türk Hava Yolları
|693.973.594
|Halkbank
|646.737.793
|Doğan Holding
|644.739.378
|Jantsa Jant Sanayi
|625.319.964
|Emlak Konut GMYO
|516.897.409
|Ford Otosan
|452.315.030
|Sasa Polyester
|445.073.951
|Şişe Cam
|441.990.605
|Yapı ve Kredi Bankası
|391.489.591
|Karsan Otomotiv
|388.628.952
|Vakıflar Bankası
|382.795.593
|Akbank
|350.142.810
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|330.322.730
|Bim Mağazalar
|322.763.311
|Gübre Fabrikaları
|319.749.112
|Vestel
|310.401.151
Kaynak: AA
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