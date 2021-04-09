Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 1.441.415.734 Garanti Bankası 1.081.356.079 Kardemir (D) 1.015.131.426 Koza Altın 759.691.823 Türk Hava Yolları 693.973.594 Halkbank 646.737.793 Doğan Holding 644.739.378 Jantsa Jant Sanayi 625.319.964 Emlak Konut GMYO 516.897.409 Ford Otosan 452.315.030 Sasa Polyester 445.073.951 Şişe Cam 441.990.605 Yapı ve Kredi Bankası 391.489.591 Karsan Otomotiv 388.628.952 Vakıflar Bankası 382.795.593 Akbank 350.142.810 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 330.322.730 Bim Mağazalar 322.763.311 Gübre Fabrikaları 319.749.112 Vestel 310.401.151 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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