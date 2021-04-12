Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|1.021.433.479
|Garanti Bankası
|808.301.212
|Halkbank
|718.192.084
|Petkim
|666.187.594
|Türk Hava Yolları
|568.334.181
|Kardemir (D)
|500.749.584
|Fenerbahçe Futbol
|497.074.343
|Koza Altın
|434.320.906
|Yapı ve Kredi Bankası
|402.938.431
|Ford Otosan
|343.149.969
|Şok Marketler Ticaret
|326.537.752
|Emlak Konut GMYO
|324.318.472
|Jantsa Jant Sanayi
|322.543.857
|Migros Ticaret
|319.249.734
|Kerevitaş Gıda
|315.095.976
|Koç Holding
|300.662.378
|Odaş Elektrik
|294.375.916
|Bim Mağazalar
|288.991.086
|Sasa Polyester
|284.388.014
|Şişe Cam
|283.198.837
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi