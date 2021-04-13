Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|2.073.537.838
|Garanti Bankası
|1.330.852.331
|Kardemir (D)
|853.116.251
|Türk Hava Yolları
|722.332.508
|Koza Altın
|657.707.729
|Fenerbahçe Futbol
|656.197.607
|Petkim
|650.934.664
|Jantsa Jant Sanayi
|590.829.775
|Emlak Konut GMYO
|587.043.856
|Ford Otosan
|575.039.767
|Şişe Cam
|551.796.346
|Yapı ve Kredi Bankası
|528.603.562
|SASA Polyester
|431.252.905
|Odaş Elektrik
|336.507.900
|Akbank
|329.648.856
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|318.424.892
|Halkbank
|310.548.295
|Doğan Holding
|278.479.391
|Gübre Fabrikaları
|267.867.195
|Turkcell
|260.834.522
Kaynak: AA
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