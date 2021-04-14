Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.505.068.326
|Ereğli Demir Çelik
|1.479.653.695
|Kardemir (D)
|779.496.205
|Şişe Cam
|687.820.914
|SASA Polyester
|677.764.318
|Koza Altın
|598.906.856
|Doğan Holding
|523.017.545
|Yapı ve Kredi Bankası
|515.718.756
|Petkim
|476.605.943
|Odaş Elektrik
|464.911.185
|Türk Hava Yolları
|446.344.990
|Akbank
|395.257.801
|Emlak Konut GMYO
|337.831.415
|Ford Otosan
|307.700.990
|Gübre Fabrikaları
|301.627.182
|Jantsa Jant Sanayi
|291.379.555
|Fenerbahçe Futbol
|267.957.009
|Tüpraş
|254.561.184
|Koç Holding
|224.184.406
|Vakıflar Bankası
|202.712.071
Kaynak: AA
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