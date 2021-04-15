Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 5.842.048.396 Ereğli Demir Çelik 1.754.368.451 Kardemir (D) 1.397.039.178 SASA Polyester 1.285.007.094 Yapı ve Kredi Bankası 1.242.199.220 Petkim 1.016.584.083 Akbank 950.665.040 Odaş Elektrik 859.707.735 Türk Hava Yolları 622.657.386 Koza Altın 581.445.682 Şişe Cam 561.281.211 İş Bankası (C) 548.543.792 Tüpraş 448.203.463 Emlak Konut GMYO 405.420.357 Ford Otosan 395.510.497 Vakıflar Bankası 393.308.911 Halkbank 331.890.297 Koç Holding 300.180.541 İş GMYO 296.682.529 Doğan Holding 286.348.167 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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