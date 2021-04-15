Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.842.048.396
|Ereğli Demir Çelik
|1.754.368.451
|Kardemir (D)
|1.397.039.178
|SASA Polyester
|1.285.007.094
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.242.199.220
|Petkim
|1.016.584.083
|Akbank
|950.665.040
|Odaş Elektrik
|859.707.735
|Türk Hava Yolları
|622.657.386
|Koza Altın
|581.445.682
|Şişe Cam
|561.281.211
|İş Bankası (C)
|548.543.792
|Tüpraş
|448.203.463
|Emlak Konut GMYO
|405.420.357
|Ford Otosan
|395.510.497
|Vakıflar Bankası
|393.308.911
|Halkbank
|331.890.297
|Koç Holding
|300.180.541
|İş GMYO
|296.682.529
|Doğan Holding
|286.348.167
Kaynak: AA
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