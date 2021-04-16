Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.762.269.427
|Ereğli Demir Çelik
|1.373.899.467
|Odaş Elektrik
|779.840.311
|Petkim
|597.185.111
|Ford Otosan
|562.646.486
|Kardemir (D)
|524.281.776
|Türk Hava Yolları
|490.556.890
|Yapı ve Kredi Bankası
|452.099.281
|Şişe Cam
|414.812.598
|Emlak Konut GMYO
|411.300.196
|Koza Altın
|407.592.337
|SASA Polyester
|341.764.679
|Akbank
|326.164.073
|İş Bankası (C)
|311.552.883
|Doğan Holding
|257.645.961
|İndeks Bilgisayar
|245.091.495
|Tüpraş
|239.806.605
|Turkcell
|223.796.380
|Koç Holding
|207.856.935
|Esenboğa Elektrik
|205.275.459
Kaynak: AA
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