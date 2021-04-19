Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|1.625.992.836
|Petkim
|1.544.431.558
|Garanti Bankası
|1.184.509.676
|Kardemir (D)
|742.523.212
|Şişe Cam
|645.761.775
|Koza Altın
|536.492.524
|Odaş Elektrik
|480.258.613
|Sasa Polyester
|467.096.727
|Türk Hava Yolları
|452.682.733
|Karsan Otomotiv
|427.222.939
|Emlak Konut GMYO
|396.679.421
|Akbank
|380.197.969
|Ege Gübre
|358.228.845
|Yapı ve Kredi Bankası
|300.402.090
|Ford Otosan
|265.561.919
|Tekfen Holding
|238.012.810
|Tüpraş
|233.343.669
|İndeks Bilgisayar
|226.098.452
|Vestel
|213.558.684
|Turkcell
|203.024.078
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi