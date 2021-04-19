Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 1.625.992.836 Petkim 1.544.431.558 Garanti Bankası 1.184.509.676 Kardemir (D) 742.523.212 Şişe Cam 645.761.775 Koza Altın 536.492.524 Odaş Elektrik 480.258.613 Sasa Polyester 467.096.727 Türk Hava Yolları 452.682.733 Karsan Otomotiv 427.222.939 Emlak Konut GMYO 396.679.421 Akbank 380.197.969 Ege Gübre 358.228.845 Yapı ve Kredi Bankası 300.402.090 Ford Otosan 265.561.919 Tekfen Holding 238.012.810 Tüpraş 233.343.669 İndeks Bilgisayar 226.098.452 Vestel 213.558.684 Turkcell 203.024.078 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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