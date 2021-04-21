Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|1.358.933.463
|Garanti Bankası
|1.187.510.387
|Petkim
|1.157.193.754
|Kardemir (D)
|661.916.799
|Türk Hava Yolları
|587.196.749
|Koza Altın
|542.640.205
|Şişe Cam
|491.055.546
|Yapı ve Kredi Bankası
|469.049.287
|SASA Polyester
|431.846.920
|Akbank
|388.292.961
|Turkcell
|316.314.936
|Ford Otosan
|300.568.984
|Gübre Fabrikaları
|288.906.102
|Koç Holding
|288.592.047
|Emlak Konut GMYO
|273.201.707
|Tüpraş
|259.545.623
|Bim Mağazalar
|240.748.027
|Pegasus
|232.524.389
|Doğan Holding
|230.900.218
|Vestel
|229.368.293
Kaynak: AA
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