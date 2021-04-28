Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|1.139.654.555
|Kardemir (D)
|846.975.284
|Garanti Bankası
|838.683.651
|Petkim
|690.266.226
|Türk Hava Yolları
|671.017.094
|SASA Polyester
|520.695.499
|Şişe Cam
|408.197.756
|Yapı ve Kredi Bankası
|381.131.568
|Tüpraş
|287.732.834
|Koza Altın
|277.764.173
|TAV Havalimanları
|275.403.629
|ASELSAN
|271.098.212
|Akbank
|270.038.306
|Vestel
|269.307.659
|Arçelik
|250.678.358
|Koç Holding
|237.519.116
|Pegasus
|234.985.979
|Ford Otosan
|223.250.811
|Turkcell
|223.232.583
|Net Holding
|222.708.680
Kaynak: AA
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