Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.044.416.777
|Ereğli Demir Çelik
|750.300.622
|Petkim
|741.179.200
|Kardemir (D)
|457.854.655
|SASA Polyester
|457.547.724
|Arçelik
|403.936.661
|Akbank
|397.735.644
|Türk Hava Yolları
|373.995.890
|Şişe Cam
|342.759.952
|Koza Altın
|340.044.517
|Yapı ve Kredi Bankası
|331.417.285
|Koç Holding
|267.176.431
|Turkcell
|245.400.131
|Tüpraş
|239.774.500
|ASELSAN
|212.139.168
|Hektaş
|197.890.111
|İş Finansal Kiralama
|182.862.196
|Sabancı Holding
|174.052.519
|Ford Otosan
|171.485.605
|İş Bankası (C)
|164.118.551
Kaynak: AA
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