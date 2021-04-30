Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|1.371.840.010
|Ereğli Demir Çelik
|1.200.304.798
|Türk Hava Yolları
|945.732.100
|Petkim
|917.182.344
|Garanti Bankası
|844.709.912
|Kardemir (D)
|658.817.403
|Şişe Cam
|583.255.335
|Koza Madencilik
|343.303.115
|Pegasus
|341.092.378
|Akbank
|337.600.662
|Otokar
|325.956.371
|Tüpraş
|307.083.186
|Sasa Polyester
|300.646.392
|Yapı ve Kredi Bankası
|282.199.528
|Doğan Holding
|269.358.701
|Turkcell
|252.075.582
|Emlak Konut GMYO
|248.657.624
|Tekfen Holding
|240.722.334
|ASELSAN
|236.561.402
|İpek Doğal Enerji
|225.282.825
Kaynak: AA
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