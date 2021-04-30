Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Koza Altın 1.371.840.010 Ereğli Demir Çelik 1.200.304.798 Türk Hava Yolları 945.732.100 Petkim 917.182.344 Garanti Bankası 844.709.912 Kardemir (D) 658.817.403 Şişe Cam 583.255.335 Koza Madencilik 343.303.115 Pegasus 341.092.378 Akbank 337.600.662 Otokar 325.956.371 Tüpraş 307.083.186 Sasa Polyester 300.646.392 Yapı ve Kredi Bankası 282.199.528 Doğan Holding 269.358.701 Turkcell 252.075.582 Emlak Konut GMYO 248.657.624 Tekfen Holding 240.722.334 ASELSAN 236.561.402 İpek Doğal Enerji 225.282.825 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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