Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.256.572.058
|Garanti Bankası
|984.971.801
|Koza Altın
|851.531.907
|Petkim
|759.625.144
|Şişe Cam
|692.630.449
|Ereğli Demir Çelik
|620.797.247
|Kardemir (D)
|559.486.363
|Akbank
|482.058.683
|Tüpraş
|464.131.663
|Pegasus
|427.690.892
|Sasa Polyester
|407.581.294
|Yapı ve Kredi Bankası
|331.409.937
|TAV Havalimanları
|307.783.478
|Emlak Konut GMYO
|240.493.231
|Ford Otosan
|238.933.312
|Türk Telekom
|213.453.647
|Turkcell
|212.912.579
|İş Bankası (C)
|209.945.432
|Doğan Holding
|208.357.034
|Bim Mağazalar
|197.486.279
Kaynak: AA
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