Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.256.572.058 Garanti Bankası 984.971.801 Koza Altın 851.531.907 Petkim 759.625.144 Şişe Cam 692.630.449 Ereğli Demir Çelik 620.797.247 Kardemir (D) 559.486.363 Akbank 482.058.683 Tüpraş 464.131.663 Pegasus 427.690.892 Sasa Polyester 407.581.294 Yapı ve Kredi Bankası 331.409.937 TAV Havalimanları 307.783.478 Emlak Konut GMYO 240.493.231 Ford Otosan 238.933.312 Türk Telekom 213.453.647 Turkcell 212.912.579 İş Bankası (C) 209.945.432 Doğan Holding 208.357.034 Bim Mağazalar 197.486.279 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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