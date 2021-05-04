Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 1.822.127.465 Türk Hava Yolları 1.317.476.888 Garanti Bankası 1.030.078.375 Kardemir (D) 966.621.213 Petkim 863.785.115 Koza Altın 741.634.220 Şişe Cam 618.347.395 Hektaş 576.089.831 Pegasus 520.022.780 Koç Holding 429.120.751 Yapı ve Kredi Bank. 405.648.116 Doğan Holding 386.742.091 Tüpraş 366.344.678 Akbank 339.072.918 Sabancı Holding 313.189.560 Sasa Polyester 310.622.481 Tekfen Holding 303.487.279 Vestel 269.906.755 Ford Otosan 263.834.585 Turkcell 262.955.327 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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