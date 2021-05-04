Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|1.822.127.465
|Türk Hava Yolları
|1.317.476.888
|Garanti Bankası
|1.030.078.375
|Kardemir (D)
|966.621.213
|Petkim
|863.785.115
|Koza Altın
|741.634.220
|Şişe Cam
|618.347.395
|Hektaş
|576.089.831
|Pegasus
|520.022.780
|Koç Holding
|429.120.751
|Yapı ve Kredi Bank.
|405.648.116
|Doğan Holding
|386.742.091
|Tüpraş
|366.344.678
|Akbank
|339.072.918
|Sabancı Holding
|313.189.560
|Sasa Polyester
|310.622.481
|Tekfen Holding
|303.487.279
|Vestel
|269.906.755
|Ford Otosan
|263.834.585
|Turkcell
|262.955.327
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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