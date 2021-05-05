Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

05.05.2021 18:51
Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.044.017.324Garanti Bankası1.015.015.866Petkim937.441.990Koza Altın929.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Ereğli Demir Çelik1.044.017.324
Garanti Bankası1.015.015.866
Petkim937.441.990
Koza Altın929.116.666
Türk Hava Yolları740.161.095
Ford Otosan588.002.604
Kardemir (D)584.418.961
Tüpraş578.748.046
Hektaş561.374.008
Pegasus393.605.353
Şişe Cam354.811.651
SASA Polyester277.836.054
Bim Mağazalar260.959.634
Akbank253.479.718
Emlak Konut GMYO253.392.255
Sabancı Holding249.035.176
Gübre Fabrikaları247.831.547
Koza Madencilik245.065.471
Yapı ve Kredi Bankası239.818.134
Jantsa Jant Sanayi228.726.422
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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