Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|1.044.017.324
|Garanti Bankası
|1.015.015.866
|Petkim
|937.441.990
|Koza Altın
|929.116.666
|Türk Hava Yolları
|740.161.095
|Ford Otosan
|588.002.604
|Kardemir (D)
|584.418.961
|Tüpraş
|578.748.046
|Hektaş
|561.374.008
|Pegasus
|393.605.353
|Şişe Cam
|354.811.651
|SASA Polyester
|277.836.054
|Bim Mağazalar
|260.959.634
|Akbank
|253.479.718
|Emlak Konut GMYO
|253.392.255
|Sabancı Holding
|249.035.176
|Gübre Fabrikaları
|247.831.547
|Koza Madencilik
|245.065.471
|Yapı ve Kredi Bankası
|239.818.134
|Jantsa Jant Sanayi
|228.726.422
Kaynak: AA
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