Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|3.546.377.816
|Garanti Bankası
|1.845.495.836
|Ereğli Demir Çelik
|1.587.436.231
|Türk Hava Yolları
|1.164.874.516
|Koza Altın
|1.080.442.697
|Petkim
|830.388.321
|Akbank
|524.023.906
|Tüpraş
|505.789.463
|Yapı ve Kredi Bankası
|485.234.232
|Sasa Polyester
|401.456.285
|Pegasus
|391.525.128
|Şişe Cam
|361.198.176
|Bim Mağazalar
|318.978.442
|İş Bankası (C)
|294.881.308
|Koza Madencilik
|274.821.613
|Sabancı Holding
|273.320.876
|Ford Otosan
|272.576.787
|Koç Holding
|262.896.172
|Arçelik
|230.595.543
|Turkcell
|225.800.496
Kaynak: AA
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