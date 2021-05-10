Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.707.234.968
|Türk Hava Yolları
|1.209.497.786
|Petkim
|1.170.924.744
|Kardemir (D)
|1.068.892.744
|Koza Altın
|930.461.241
|Ereğli Demir Çelik
|830.673.822
|Şişe Cam
|662.370.997
|Tüpraş
|536.381.905
|Yapı ve Kredi Bankası
|521.721.053
|Akbank
|432.933.965
|Emlak Konut GMYO
|413.565.122
|Gübre Fabrikaları
|385.629.021
|Pegasus
|353.021.986
|Koç Holding
|344.507.485
|İş Bankası (C)
|319.300.389
|Doğan Holding
|312.323.083
|ASELSAN
|298.231.063
|Karsan Otomotiv
|285.820.315
|Bim Mağazalar
|269.689.534
|SASA Polyester
|253.623.043
Kaynak: AA
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