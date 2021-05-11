Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.526.774.437
|Koza Altın
|1.239.733.421
|Garanti Bankası
|1.142.638.311
|Petkim
|1.073.880.996
|Türk Hava Yolları
|1.016.120.480
|Ereğli Demir Çelik
|773.230.317
|İpek Doğal Enerji
|604.738.334
|Koza Madencilik
|568.763.131
|Karsan Otomotiv
|531.819.085
|Şişe Cam
|454.174.914
|Tüpraş
|447.080.690
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|441.155.985
|Yapı ve Kredi Bankası
|343.142.776
|Emlak Konut GMYO
|331.620.743
|Akbank
|324.762.192
|Pegasus
|309.486.182
|Jantsa Jant Sanayi
|277.068.814
|Koç Holding
|260.997.375
|Bim Mağazalar
|259.542.092
|Kartonsan
|247.761.496
Kaynak: AA
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