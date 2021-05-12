Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|717.348.015
|Petkim
|614.224.484
|Tüpraş
|391.369.950
|Ereğli Demir Çelik
|354.160.696
|Kardemir (D)
|307.747.886
|Garanti Bankası
|307.307.773
|Koza Altın
|228.187.933
|Karsan Otomotiv
|213.122.900
|Çemaş Döküm
|191.310.498
|Şişe Cam
|185.714.818
|Sabancı Holding
|168.720.157
|Pegasus
|161.790.243
|Yapı ve Kredi Bankası
|132.390.781
|Jantsa Jant Sanayi
|128.143.009
|Sasa Polyester
|96.606.526
|TAV Havalimanları
|91.045.156
|Aksa Enerji
|90.491.491
|Fenerbahçe Futbol
|84.368.027
|Koza Madencilik
|83.259.726
|Migros Ticaret
|75.836.814
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi