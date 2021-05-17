Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.417.522.069
|Ereğli Demir Çelik
|1.416.985.918
|Türk Hava Yolları
|744.055.888
|Petkim
|713.425.554
|Koza Altın
|669.534.445
|Tüpraş
|575.389.825
|Kardemir (D)
|540.590.837
|Şişe Cam
|524.162.848
|Karsan Otomotiv
|466.100.045
|Emlak Konut GMYO
|370.329.129
|Jantsa Jant Sanayi
|367.321.542
|Akbank
|337.794.087
|Yapı ve Kredi Bankası
|301.838.357
|Koç Holding
|292.398.210
|Koza Madencilik
|280.146.445
|Sasa Polyester
|260.533.706
|Pegasus
|257.235.059
|Sabancı Holding
|246.877.139
|Fenerbahçe Futbol
|236.282.199
|Gübre Fabrikaları
|222.076.160
Kaynak: AA
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