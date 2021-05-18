Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.770.215.090
|Koza Altın
|1.542.043.782
|Şişe Cam
|1.394.797.147
|Türk Hava Yolları
|1.029.555.073
|Ereğli Demir Çelik
|861.106.750
|Kardemir (D)
|806.067.130
|Koza Madencilik
|652.304.877
|İpek Doğal Enerji
|547.238.712
|Tüpraş
|459.021.379
|Petkim
|455.207.600
|Karsan Otomotiv
|442.240.113
|Emlak Konut GMYO
|369.352.134
|Fenerbahçe Futbol
|321.635.801
|Akbank
|319.163.424
|Jantsa Jant Sanayi
|318.878.606
|Pegasus
|313.330.750
|Koç Holding
|258.448.865
|Vestel
|258.273.282
|Yapı ve Kredi Bankası
|251.896.452
|Sabancı Holding
|249.629.780
Kaynak: AA
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