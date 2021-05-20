Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.731.155.429
|Türk Hava Yolları
|1.531.538.784
|Kardemir (D)
|769.490.997
|Ereğli Demir Çelik
|729.550.021
|Petkim
|723.690.991
|Koza Altın
|715.479.998
|Şişe Cam
|572.700.663
|Fenerbahçe Futbol
|560.009.856
|Akbank
|559.971.003
|Karsan Otomotiv
|554.906.352
|Tüpraş
|525.516.019
|Yapı ve Kredi Bankası
|511.873.469
|Pegasus
|438.310.979
|Koza Madencilik
|420.088.413
|İş Bankası (C)
|370.916.996
|Jantsa Jant Sanayi
|349.097.457
|Doğan Holding
|343.582.210
|Emlak Konut GMYO
|323.890.347
|Sabancı Holding
|307.493.881
|Koç Holding
|285.509.140
Kaynak: AA
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