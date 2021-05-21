Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.041.201.490
|Fenerbahçe Futbol
|875.196.663
|Kardemir (D)
|853.021.618
|Tüpraş
|747.392.085
|Jantsa Jant Sanayi
|718.824.358
|Türk Hava Yolları
|700.026.541
|Petkim
|613.485.529
|Ereğli Demir Çelik
|605.242.052
|Koza Altın
|544.654.204
|Yapı ve Kredi Bankası
|501.119.230
|Şişe Cam
|462.014.542
|Karsan Otomotiv
|413.198.030
|Koza Madencilik
|408.933.842
|Emlak Konut GMYO
|406.483.678
|Akbank
|400.691.738
|SASA Polyester
|347.788.760
|Doğan Holding
|310.385.084
|ASELSAN
|265.168.287
|Sabancı Holding
|255.814.644
|Koç Holding
|212.865.899
Kaynak: AA
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