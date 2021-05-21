Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.041.201.490 Fenerbahçe Futbol 875.196.663 Kardemir (D) 853.021.618 Tüpraş 747.392.085 Jantsa Jant Sanayi 718.824.358 Türk Hava Yolları 700.026.541 Petkim 613.485.529 Ereğli Demir Çelik 605.242.052 Koza Altın 544.654.204 Yapı ve Kredi Bankası 501.119.230 Şişe Cam 462.014.542 Karsan Otomotiv 413.198.030 Koza Madencilik 408.933.842 Emlak Konut GMYO 406.483.678 Akbank 400.691.738 SASA Polyester 347.788.760 Doğan Holding 310.385.084 ASELSAN 265.168.287 Sabancı Holding 255.814.644 Koç Holding 212.865.899 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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