Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.346.208.275 Ereğli Demir Çelik 823.101.746 Kardemir (D) 756.061.192 ASELSAN 747.155.692 Fenerbahçe Futbol 740.773.031 Karsan Otomotiv 719.152.219 Koza Altın 689.731.340 Şişe Cam 564.925.300 Petkim 557.174.544 Türk Hava Yolları 551.220.767 Koza Madencilik 464.778.234 Gübre Fabrikaları 446.726.613 Yapı ve Kredi Bankası 298.409.914 Akbank 287.101.303 Bim Mağazalar 260.082.872 Emlak Konut GMYO 251.639.996 Tüpraş 244.412.131 Doğan Holding 240.742.327 Vakıflar Bankası 217.440.085 İpek Doğal Enerji 215.035.201 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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