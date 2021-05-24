Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.346.208.275
|Ereğli Demir Çelik
|823.101.746
|Kardemir (D)
|756.061.192
|ASELSAN
|747.155.692
|Fenerbahçe Futbol
|740.773.031
|Karsan Otomotiv
|719.152.219
|Koza Altın
|689.731.340
|Şişe Cam
|564.925.300
|Petkim
|557.174.544
|Türk Hava Yolları
|551.220.767
|Koza Madencilik
|464.778.234
|Gübre Fabrikaları
|446.726.613
|Yapı ve Kredi Bankası
|298.409.914
|Akbank
|287.101.303
|Bim Mağazalar
|260.082.872
|Emlak Konut GMYO
|251.639.996
|Tüpraş
|244.412.131
|Doğan Holding
|240.742.327
|Vakıflar Bankası
|217.440.085
|İpek Doğal Enerji
|215.035.201
Kaynak: AA
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