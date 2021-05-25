Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.321.299.139
|Karsan Otomotiv
|1.226.641.231
|Türk Hava Yolları
|952.744.378
|Emlak Konut GMYO
|801.993.239
|Koza Altın
|781.072.448
|Kardemir (D)
|770.414.808
|Ereğli Demir Çelik
|761.976.496
|Petkim
|627.979.928
|Şişe Cam
|593.012.994
|Yapı ve Kredi Bankası
|586.743.703
|Fenerbahçe Futbol
|575.557.982
|SASA Polyester
|513.172.211
|Akbank
|501.990.036
|ASELSAN
|458.030.819
|Koza Madencilik
|455.672.770
|İş Bankası (C)
|436.069.224
|Doğan Holding
|424.856.104
|Tüpraş
|424.419.063
|Koç Holding
|418.796.069
|Arçelik
|379.349.956
Kaynak: AA
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