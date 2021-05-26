Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.978.041.151
|Türk Hava Yolları
|1.132.503.875
|Koza Altın
|912.151.812
|Karsan Otomotiv
|688.588.361
|Yapı ve Kredi Bankası
|659.035.216
|Kardemir (D)
|652.709.704
|Petkim
|622.199.058
|Tüpraş
|612.677.586
|Ereğli Demir Çelik
|584.425.016
|Emlak Konut GMYO
|485.713.476
|Şişe Cam
|467.921.757
|Koza Madencilik
|456.593.809
|Doğan Holding
|420.130.187
|Akbank
|367.454.918
|Sabancı Holding
|306.790.110
|Bim Mağazalar
|302.078.499
|Turkcell
|287.894.028
|Koç Holding
|271.931.629
|Vakıflar Bankası
|249.861.557
|İş Bankası (C)
|248.048.311
Kaynak: AA
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