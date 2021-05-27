Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.250.923.769 Garanti Bankası 1.383.329.751 Yapı ve Kredi Bankası 1.084.223.053 Sabancı Holding 890.970.125 Ereğli Demir Çelik 692.222.137 Koza Altın 590.982.383 Tüpraş 577.526.778 Kardemir (D) 522.796.273 Karsan Otomotiv 515.403.127 Petkim 462.904.219 Pegasus 436.007.634 Emlak Konut GMYO 418.188.608 Şişe Cam 412.890.658 Bim Mağazalar 395.221.925 Akbank 376.554.555 Turkcell 362.942.773 İpek Doğal Enerji 348.448.835 Koç Holding 341.628.381 Koza Madencilik 335.225.610 SASA Polyester 323.654.285 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Aralarına aldıkları koyun ile motosiklet üzerinde böyle yolculuk yaptılar

Milli Takım'ın yediği golün faturası Altay Bayındır ve Rıdvan Yılmaz'a kesildi

Galatasaray'da peş peşe istifalar! Terim'in yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala görevi bıraktı

Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı

Sevgilisinin kiraladığı evde fuhuş yaptıran kadın karakola bastonla gitti! Operasyonda 9 kişi gözaltında

Kız kardeşiyle görüşmesini istemediği şahsı defalarca bıçaklayarak öldürdü

Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu

Apartmanın bodrum katındaki sandık içinde, bir kadına ait cansız beden bulundu