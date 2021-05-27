Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.250.923.769
|Garanti Bankası
|1.383.329.751
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.084.223.053
|Sabancı Holding
|890.970.125
|Ereğli Demir Çelik
|692.222.137
|Koza Altın
|590.982.383
|Tüpraş
|577.526.778
|Kardemir (D)
|522.796.273
|Karsan Otomotiv
|515.403.127
|Petkim
|462.904.219
|Pegasus
|436.007.634
|Emlak Konut GMYO
|418.188.608
|Şişe Cam
|412.890.658
|Bim Mağazalar
|395.221.925
|Akbank
|376.554.555
|Turkcell
|362.942.773
|İpek Doğal Enerji
|348.448.835
|Koç Holding
|341.628.381
|Koza Madencilik
|335.225.610
|SASA Polyester
|323.654.285
Kaynak: AA
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