Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.624.525.760
|Türk Hava Yolları
|1.113.234.119
|Ereğli Demir Çelik
|855.566.571
|Bim Mağazalar
|673.152.690
|Yapı ve Kredi Bankası
|623.148.588
|Koza Altın
|583.849.679
|Kardemir (D)
|554.774.253
|Şişe Cam
|548.760.637
|Tüpraş
|509.432.001
|ASELSAN
|412.513.649
|Sabancı Holding
|395.118.684
|Emlak Konut GMYO
|386.330.705
|Akbank
|371.800.929
|SASA Polyester
|350.940.779
|Petkim
|314.020.784
|Koza Madencilik
|302.715.439
|Vakıflar Bankası
|288.757.647
|Koç Holding
|286.388.970
|İş Bankası (C)
|280.876.080
|Karsan Otomotiv
|277.491.905
Kaynak: AA
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