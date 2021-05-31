Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 31.05.2021
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.588.355.510
|Garanti Bankası
|748.161.990
|Kardemir (D)
|741.903.751
|Ereğli Demir Çelik
|653.608.462
|Koza Altın
|514.196.969
|Emlak Konut GMYO
|513.373.951
|Yapı ve Kredi Bankası
|442.650.597
|Karsan Otomotiv
|426.585.944
|Pegasus
|337.462.603
|Petkim
|333.201.695
|Akbank
|329.800.789
|Tüpraş
|325.640.422
|Koza Madencilik
|321.977.332
|Halkbank
|279.071.470
|Bim Mağazalar
|276.207.781
|Şişe Cam
|273.136.023
|Sabancı Holding
|249.230.802
|SASA Polyester
|219.646.957
|Turkcell
|189.796.646
|Vakıflar Bankası
|175.943.632
Kaynak: AA
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