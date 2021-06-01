Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.527.421.274 Türk Hava Yolları 1.266.085.849 Yapı ve Kredi Bankası 720.832.288 Kardemir (D) 631.493.081 SASA Polyester 492.875.170 Ereğli Demir Çelik 460.457.369 Koza Altın 428.581.334 Tüpraş 383.920.329 Akbank 371.778.601 ASELSAN 363.214.656 Karsan Otomotiv 358.671.066 Sabancı Holding 310.623.221 Petkim 299.988.445 Vakıflar Bankası 272.987.905 Şişe Cam 267.402.610 Pegasus 260.159.666 Koç Holding 258.116.222 İş Bankası (C) 257.234.995 Odaş Elektrik 242.210.792 Turkcell 196.597.227 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de görevinden ayrıldı

1 hafta arayla kahreden 2 ölüm! 7 aylık hamile kadın önce bebeğini kaybetti, sonra kendisi öldü

Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek

Belçika'nın Resmi Gazetesi'nde kuşkonmaz tarifi verildi, görenler şaştı kaldı

Ali Koç tarihi bir karar aldı: Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak

Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti

Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi

Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü