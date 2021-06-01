Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.527.421.274
|Türk Hava Yolları
|1.266.085.849
|Yapı ve Kredi Bankası
|720.832.288
|Kardemir (D)
|631.493.081
|SASA Polyester
|492.875.170
|Ereğli Demir Çelik
|460.457.369
|Koza Altın
|428.581.334
|Tüpraş
|383.920.329
|Akbank
|371.778.601
|ASELSAN
|363.214.656
|Karsan Otomotiv
|358.671.066
|Sabancı Holding
|310.623.221
|Petkim
|299.988.445
|Vakıflar Bankası
|272.987.905
|Şişe Cam
|267.402.610
|Pegasus
|260.159.666
|Koç Holding
|258.116.222
|İş Bankası (C)
|257.234.995
|Odaş Elektrik
|242.210.792
|Turkcell
|196.597.227
Kaynak: AA
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