Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi SASA Polyester 1.866.660.572 Türk Hava Yolları 1.526.217.664 Garanti Bankası 1.402.270.822 Petkim 889.358.952 Tüpraş 835.748.859 Koza Altın 712.870.706 Yapı ve Kredi Bankası 673.008.728 Kardemir (D) 595.536.985 Şişe Cam 422.104.384 Ereğli Demir Çelik 414.490.240 Odaş Elektrik 413.065.167 Koza Madencilik 331.260.698 Akbank 317.347.749 Sabancı Holding 314.512.230 Esenboğa Elektrik 295.329.575 Zorlu Enerji 253.949.466 Pegasus 253.190.623 Emlak Konut GMYO 228.978.118 İpek Doğal Enerji 219.262.211 İş Bankası (C) 214.445.703 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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