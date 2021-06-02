Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|SASA Polyester
|1.866.660.572
|Türk Hava Yolları
|1.526.217.664
|Garanti Bankası
|1.402.270.822
|Petkim
|889.358.952
|Tüpraş
|835.748.859
|Koza Altın
|712.870.706
|Yapı ve Kredi Bankası
|673.008.728
|Kardemir (D)
|595.536.985
|Şişe Cam
|422.104.384
|Ereğli Demir Çelik
|414.490.240
|Odaş Elektrik
|413.065.167
|Koza Madencilik
|331.260.698
|Akbank
|317.347.749
|Sabancı Holding
|314.512.230
|Esenboğa Elektrik
|295.329.575
|Zorlu Enerji
|253.949.466
|Pegasus
|253.190.623
|Emlak Konut GMYO
|228.978.118
|İpek Doğal Enerji
|219.262.211
|İş Bankası (C)
|214.445.703
Kaynak: AA
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