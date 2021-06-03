Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.558.288.412
|Garanti Bankası
|1.481.304.239
|Kardemir (D)
|1.150.821.295
|Şişe Cam
|808.946.304
|Petkim
|737.374.452
|Yapı ve Kredi Bankası
|729.578.287
|Tüpraş
|608.092.468
|SASA Polyester
|571.975.073
|Ereğli Demir Çelik
|546.560.375
|Pegasus
|477.795.757
|Koza Altın
|475.566.689
|Sabancı Holding
|475.476.105
|TAV Havalimanları
|409.804.577
|Karsan Otomotiv
|366.856.295
|Akbank
|358.364.077
|Emlak Konut GMYO
|325.174.394
|Koç Holding
|303.795.737
|Koza Madencilik
|291.037.480
|ASELSAN
|278.868.263
|İş Bankası (C)
|274.253.364
Kaynak: AA
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