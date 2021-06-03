Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.558.288.412 Garanti Bankası 1.481.304.239 Kardemir (D) 1.150.821.295 Şişe Cam 808.946.304 Petkim 737.374.452 Yapı ve Kredi Bankası 729.578.287 Tüpraş 608.092.468 SASA Polyester 571.975.073 Ereğli Demir Çelik 546.560.375 Pegasus 477.795.757 Koza Altın 475.566.689 Sabancı Holding 475.476.105 TAV Havalimanları 409.804.577 Karsan Otomotiv 366.856.295 Akbank 358.364.077 Emlak Konut GMYO 325.174.394 Koç Holding 303.795.737 Koza Madencilik 291.037.480 ASELSAN 278.868.263 İş Bankası (C) 274.253.364 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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