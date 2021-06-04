Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.570.382.068
|Garanti Bankası
|1.059.531.187
|Karsan Otomotiv
|858.849.550
|Koza Altın
|655.287.638
|Petkim
|644.555.300
|Koza Madencilik
|617.291.541
|Kardemir (D)
|562.215.031
|Tüpraş
|541.026.508
|Şişe Cam
|529.771.223
|TAV Havalimanları
|495.083.057
|Yapı ve Kredi Bankası
|363.240.174
|SASA Polyester
|362.807.857
|Halkbankı
|357.411.464
|Sabancı Holding
|352.966.961
|İpek Doğal Enerji
|291.858.034
|Vakıflar Bankası
|274.293.809
|Akbank
|265.145.297
|Ereğli Demir Çelik
|246.458.432
|ASELSAN
|225.714.484
|Turkcell
|223.444.460
Kaynak: AA
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