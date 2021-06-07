Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.577.517.146
|Türk Hava Yolları
|1.352.281.873
|Koza Altın
|805.977.562
|Şişe Cam
|690.664.528
|Kardemir (D)
|624.265.668
|ASELSAN
|524.885.281
|Yapı ve Kredi Bankası
|423.983.964
|Tüpraş
|418.872.358
|Emlak Konut GMYO
|387.749.140
|TAV Havalimanları
|371.876.129
|SASA Polyester
|362.019.693
|Koza Madencilik
|357.741.680
|Petkim
|354.119.797
|Akbank
|342.274.398
|Karsan Otomotiv
|341.029.762
|Ereğli Demir Çelik
|313.044.588
|İş Bankası (C)
|263.268.012
|Halkbank
|260.220.278
|Sabancı Holding
|241.657.076
|Vakıflar Bankası
|240.811.977
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi