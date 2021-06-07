Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.577.517.146 Türk Hava Yolları 1.352.281.873 Koza Altın 805.977.562 Şişe Cam 690.664.528 Kardemir (D) 624.265.668 ASELSAN 524.885.281 Yapı ve Kredi Bankası 423.983.964 Tüpraş 418.872.358 Emlak Konut GMYO 387.749.140 TAV Havalimanları 371.876.129 SASA Polyester 362.019.693 Koza Madencilik 357.741.680 Petkim 354.119.797 Akbank 342.274.398 Karsan Otomotiv 341.029.762 Ereğli Demir Çelik 313.044.588 İş Bankası (C) 263.268.012 Halkbank 260.220.278 Sabancı Holding 241.657.076 Vakıflar Bankası 240.811.977 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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